Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    И украинцы должны ПОМОГАТЬ уничтожать бандеро-гадину!!Российский ответ ...
  • Юрий Золотарев
    От бандеровского ГО-НА должны лететь ОШМЁТКИ!! Желательно - каждый день!! Пока бандеро-ССУКА не издохнет окончательно!!Российский ответ ...
  • Valentina Garmuviene
    Что же вы украинцы натворили ,зачем вы выбрали такое ...себе в президенты ,хотя он уже и не президент ,а так , остато...Российский ответ ...

В Херсонской области ВС РФ уничтожили украинский комплекс РЭБ «Буковель»

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Расчет беспилотных летательных аппаратов «Туман» российской группировки войск «Днепр» уничтожил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель» Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

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