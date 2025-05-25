В Херсонской области ВС РФ уничтожили украинский комплекс РЭБ «Буковель»

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Расчет беспилотных летательных аппаратов «Туман» российской группировки войск «Днепр» уничтожил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель» Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии