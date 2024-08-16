В ВТБ рассказали о трех основных схемах мошенников, нацеленных на пенсионеров

По сообщению пресс-службы ВТБ, в августе 2024 года мошенники сконцентрировали свои усилия на трех основных схемах обмана пенсионеров, которые составляют почти половину всех атак на эту уязвимую группу населения, передает РИА Новости.
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