Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Воробьевская набережная — любимое место отдыха горожан 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге сообщил о завершении одного из самых ожидаемых проектов благоустройства 2023 года — обновлении Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.