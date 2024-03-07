В Тыву прибыл груз тепловых пушек после поджара на ТЭЦ

Только один котел работает на пострадавшей от пожара Шагонарской ТЭЦ в республике Тыва. В республику прибыл груз тепловых пушек и мобильные котельные для обогрева жилых домов и учреждений, сообщила пресс-служба МЧС России.
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