Daily Storm

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Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО

Шойгу посетил пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО

Глава Минобороны поручил продолжать разведку для вскрытия планов противникаМинистр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне СВО.

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