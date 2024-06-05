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Замглавы МИД России Галузин: Запад готовит Молдавию на роль «второй Украины»

Замглавы МИД России Галузин: Запад готовит Молдавию на роль «второй Украины»

Уже очевидно, что Запад готовит Молдавию на роль «второй Украины». С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, ставший собеседником ТАСС.

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