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Появились кадры с места схода 22 вагонов с углем в Башкирии

Следственные органы выясняют обстоятельства схода 22 вагонов с углем с рельсов в Башкирии.  Центральное МСУТ СК России организовало доследственную проверку по факту инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.

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