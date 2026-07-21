НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дуэйн Кейси может возглавить клуб Луки Дончича

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, советник «Пистонс» Дуэйн Кейси стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Рима», который недавно основали бывший генменеджер «Далласа» Донни Нельсон и суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии