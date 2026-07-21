Дуэйн Кейси может возглавить клуб Луки Дончича

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, советник «Пистонс» Дуэйн Кейси стал одним из кандидатов на пост главного тренера «Рима», который недавно основали бывший генменеджер «Далласа» Донни Нельсон и суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич .