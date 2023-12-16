Когда страны Запада «промахнулись» с поддержкой Украины?

FT: лидеры ЕС «промахнулись», не согласовав помощь Украине на саммите в декабре Лидеры ЕС, не достигнув соглашения по помощи Украине после того, как аналогичное решение не смог принять конгресс США, «промахнулись», пишет FT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала
- Хуситы и иранцы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив.Флот США растерянно чешет затылки и смотрит, как буксируют их суда. Россия поддержала
- Не понимаю, почему этой новости так мало внимания уделили СМИ...
Свежие комментарии