Россиянам напомнили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

С 1 июля в России произойдет плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем почти на 12 процентов. Об этом 9 июня заявил член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский, передает РИА Новости.
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