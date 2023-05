«Вояджер» посылает сигналы / ©JesperG/Shutterstock.com Группа ученых в издании Publications of the Astronomical Society of the Pacific опубликовала новое исследование, в котором представила результаты расчетов, согласно которым можно узнать, когда ждать обратной связи от инопланетных цивилизаций.