Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Действуй!»: депутат от партии румынки Санду призывает давить репрессиями молдаван

«Действуй!»: депутат от партии румынки Санду призывает давить репрессиями молдаван

Заявление, подписанное США, Канадой и Великобританией, обвинивших Россию и её агентов в намерении повлиять на президентские выборы в Молдове, должно стать сигналом для активизации судебной системы в стране.

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