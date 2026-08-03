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Газета.ру

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Economist: Киев уклоняется от проведения реформ для вступления в ЕС

Economist: Киев уклоняется от проведения реформ для вступления в ЕС

Журнал The Economist сообщил, что Киев уклоняется от проведения реформ для вступления в ЕС. В июне Украина официально начала предметные переговоры по этому вопросу, однако должна была принимать соответствующие законы еще с декабря 2025-го.

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