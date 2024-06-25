При пожаре во Фрязино погибли шесть человек

Число жертв пожара в высотном здании во Фрязино в Московской области выросло до шести человек. Об этом «Агентство городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК России) по Московской области.
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