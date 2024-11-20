15 невероятных фотографий от победителей конкурса «Dog Photography Award 2024»

Это не просто картинки – это полтора десятка удивительных по красоте фотографий собак. Фотографий! Сейчас, когда сеть заполонили искусственные изображения, сгенерированные нейросетями, особенно важно напоминать себе, что отпечаток человеческого взгляда не сравнится ни с какой машиной.