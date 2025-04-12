Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в День космонавтики

12 апреля филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» включит на телебашне в Нижнем Новгороде тематическую архитектурно-художественную подсветку, посвященную Дню космонавтики.
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