Подругу звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова заподозрили в беременности

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова счастливы вместе Фото: соцсети Владимира Селиванова сфотографировали на пляже турецкого отеля, где актер проводит отпуск с любимой блогершей Сашей Калмыковой, ее двумя детьми и своей дочерью Евой от первого брака.
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