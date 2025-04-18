В Госдуме предложили обязательный "постпасхальный" выходной

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР, во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили проект закона, согласно которому понедельник после Пасхи будет нерабочим днем, начиная с 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии