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В Госдуме предложили обязательный "постпасхальный" выходной

В Госдуме предложили обязательный "постпасхальный" выходной

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР, во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили проект закона, согласно которому понедельник после Пасхи будет нерабочим днем, начиная с 2026 года.

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