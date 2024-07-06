В Приморско-Ахтарске устранили аварию на подстанции

Временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник заявил о ликвидации последствий аварии на подстанции в Приморско-Ахтарске.
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