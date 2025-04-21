Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Президент России вручил премию в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области, начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову.
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