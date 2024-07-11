«Чистки» в ивановском правительстве: задержан второй крупный чиновник

Еще один зампредседателя правительства Ивановской области сегодня не доехал до работы. С Сергеем Зобниным, заместителем председателя правительства региона, руководителем комплекса развития инфраструктуры Ивановской области работает УФСБ.
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