Депутат Милонов предложил прятать презервативы в магазинах

По его мнению, для них нужно выделить отдельные полки Депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказал мнение, что средства контрацепции должны располагаться в магазинах на отдельных полках и быть незаметными для несовершеннолетних.
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