Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚰 В Севастополе на сетях водоснабжения устранили аварию, которая оставила часть жителей города без воды Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на улицах Юмашева, Степаняна, Фадеева, Парковая, Щитовая, а также на проспекте Октябрьской революции возобновили подачу воды.
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