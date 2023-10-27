Полезная шпаргалка: сколько досок в одном кубе?

Сегодня я решил вам ответить на достаточно популярный вопрос, а именно: как подсчитать количество досок в 1 кубическом метре?Что нам необходимо для расчета Для этого нам понадобится вспомнить элементарные формулы из курса школьной алгебры.
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