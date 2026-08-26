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Царьград

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Куба разработала инновационный препарат для борьбы с раком

Куба разработала инновационный препарат для борьбы с раком

Кубинские ученые из Центра молекулярной иммунологии разработали препарат 2C12 для борьбы с раком. Как заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, это стало возможным несмотря на экономическую блокаду США и энергетический кризис на острове.

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