Куба разработала инновационный препарат для борьбы с раком

Кубинские ученые из Центра молекулярной иммунологии разработали препарат 2C12 для борьбы с раком. Как заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, это стало возможным несмотря на экономическую блокаду США и энергетический кризис на острове.