Летевший из Пхукета в Москву самолет неожиданно сел в другом городе

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший с тайского острова Пхукет в Москву, неожиданно сел в Самаре. Уточняется, что из Пхукета рейс должен был отправиться в 14:30 31 января, однако задержался на несколько часов.
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