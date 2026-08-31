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Царьград

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Московская область подготовила 1,8 тыс. переходов к новому учебному году

Московская область подготовила 1,8 тыс. переходов к новому учебному году

В Подмосковье к началу учебного года привели в порядок свыше 1,8 тысячи пешеходных переходов у школ и детских садов.

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