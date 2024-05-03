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Минздрав рассказал о пользе работы после выхода на пенсию

Минздрав рассказал о пользе работы после выхода на пенсию

В Минздраве РФ рассказали о пользе продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию. Это снижает риск депрессии, развивает мыслительные способности и сохраняет социальную активность пожилых людей.

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