Минздрав рассказал о пользе работы после выхода на пенсию

В Минздраве РФ рассказали о пользе продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию. Это снижает риск депрессии, развивает мыслительные способности и сохраняет социальную активность пожилых людей.
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