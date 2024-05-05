Guardian: Украинцы придумали «погодные шифры» ради уклонения от мобилизации

Сообщается о появлении специальных каналов в социальных сетях, где пользователи при помощи «погодных шифров» предупреждают друг друга о передвижениях государственных органов, занимающихся призывом на военную службу в ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии