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Guardian: Украинцы придумали «погодные шифры» ради уклонения от мобилизации

Guardian: Украинцы придумали «погодные шифры» ради уклонения от мобилизации

Сообщается о появлении специальных каналов в социальных сетях, где пользователи при помощи «погодных шифров» предупреждают друг друга о передвижениях государственных органов, занимающихся призывом на военную службу в ВСУ.

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