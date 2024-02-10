Транзит Меркурия в Водолее с 20 февраля по 7 марта 2024 года: прогноз астролога АнастасияВ ожидании благоприятного транзита 20 февраля астрологи предвещают насыщенный и позитивный период, утверждает эксперт Елена Соболева.
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