Автоэксперт Шапринский назвал четыре автобренда, которые уйдут из РФ в 2025 году

В 2025 году с российского рынка уйдет часть китайских автобрендов из-за их невостребованности. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на директора департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова.
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