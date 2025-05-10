В Алтайском крае сократилось число пьяных аварий

Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными: если вы видите, что нетрезвый человек садится за руль, незамедлительно сообщите об этом Небольшая, но все-таки положительная динамика в борьбе с пьянством за рулем наметилась в Алтайском крае.