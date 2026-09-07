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Рейтинг одобрения работы правительства Германии достиг нового минимума

Последние данные социологического института Infratest dimap, подготовленные по заказу телеканала ARD, показывают, что рейтинг одобрения работы правительства Германии упал до рекордно низкой отметки — всего 10% опрошенных положительно оценивают деятельность кабинета министров.

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