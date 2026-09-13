Российские летчики нанесли удар по местам дислокации ВСУ у Запорожья

По информации Министерства обороны РФ, российские летчики нанесли удары по местам временного базирования украинских военных вблизи села Преображенка на Запорожском участке фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бастрыкин заявил ...
- Очередь из грузов...
- ВЮ "Всё, приехали": ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым