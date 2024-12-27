Беглов: звонки петербуржцам «от имени губернатора» — фейк и провокация

Глава города рассказал про уловки аферистов Об уловках злоумышленников с приглашением людей для видеосвязи «с губернатором» глава города Александр Беглов предупредил петербуржцев в эфире программы «Петербург.
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