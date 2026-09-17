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В Татарстане женщину подозревают в убийстве полуторагодовалой дочки

В Набережных Челнах 24-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве полуторагодовалой дочери. Об этом 17 сентября сообщили в СУ СК по Татарстану.

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