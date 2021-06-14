Котлеты из капусты. Отличное блюдо для любого гарнира

Котлеты из капусты. Отличное блюдо для любого гарнира

Котлеты из капусты подойдут как интересное дополнение к гарниру. Котлеты получаться сытными и ароматными! Котлеты из капусты: ингредиенты Томаты — 300 гр, (триста грамм) Свежая капуста  600 гр.

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