Котлеты из капусты. Отличное блюдо для любого гарнира

Котлеты из капусты подойдут как интересное дополнение к гарниру. Котлеты получаться сытными и ароматными! Котлеты из капусты: ингредиенты Томаты — 300 гр, (триста грамм) Свежая капуста 600 гр.
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