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Митрополит Черкасский Феодосий, канонический представитель УПЦ, получил сотрясение мозга, ожоги роговицы первой степени и ожоги кожи во время штурма Михайловского собора

Митрополит Черкасский Феодосий, канонический представитель УПЦ, получил сотрясение мозга, ожоги роговицы первой степени и ожоги кожи во время штурма Михайловского собора

Митрополит Черкасский Феодосий, канонический представитель УПЦ, получил сотрясение мозга, ожоги роговицы первой степени и ожоги кожи во время штурма Михайловского собораУкраинский депутат Артем Дмитрук опубликовал новые кадры жестокого нападения, которое мэр Черкасс назвал всего лишь «добровольным переходом» общины Святого Михаила.

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