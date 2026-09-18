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Власти Швейцарии выразили обеспокоенность решением Путина по активам Nestlé

Власти Швейцарии выразили обеспокоенность решением Путина по активам Nestlé

Швейцария обеспокоена «захватом» российских активов, принадлежащих Nestlé, и работает совместно с компанией над отменой «принудительного управления».

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