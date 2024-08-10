Тюменские власти анонсировали новые туристические продукты

В 80-летие Тюменской области создается туристический маршрут, который соединит Тюмень и село Покровское, однако в дальнейшем «Великий сибирский путь» будет продлен еще и до Тобольска, сообщил глава города Максим Афанасьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии