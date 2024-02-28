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Путин приехал на прощание с председателем Верховного суда Лебедевым

Путин приехал на прощание с председателем Верховного суда Лебедевым

Траурная церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Президент России Владимир Путин приехал на гражданскую панихиду по председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, скончавшемуся 23 февраля.

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