В Крыму схвачен агент украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента спецслужб Украины, возбуждено уголовное дело о шпионаже. «Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма», — сообщили в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.