«Не имеют права требовать»: в США резко ответили Украине

Правительство Украины не должно требовать от США продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, пишет бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
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