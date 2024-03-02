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Русская весна

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«Не имеют права требовать»: в США резко ответили Украине

«Не имеют права требовать»: в США резко ответили Украине

Правительство Украины не должно требовать от США продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, пишет бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

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