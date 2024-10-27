Рубль нашел точку равновесия

Хотя курс стабилизировался, предпосылки для девальвации все еще остаются. Консенсус таков: правительство допустит умеренное ослабление рубля, но существенного постарается избежатьИллюстрация ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии