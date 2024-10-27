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Свежие комментарии

Рубль нашел точку равновесия

Рубль нашел точку равновесия

Хотя курс стабилизировался, предпосылки для девальвации все еще остаются. Консенсус таков: правительство допустит умеренное ослабление рубля, но существенного постарается избежатьИллюстрация ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.

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