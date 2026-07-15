В Госдуме предложили ввести выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки

Полина Фиолет/ИЗВЕСТИЯ В России семьи с детьми должны получать государственные выплаты в размере от 500 до 700 тысяч рублей для погашения ипотеки, при этом сумма зависит от того, каким по счету родился ребенок.
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