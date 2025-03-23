«Стал мемом и счастлив»: Ирина Дубцова о популярности Прохора Шаляпина

Бывшие друзья детства затеяли публичную свару с обменом колкостями. Прохор Шаляпин. соцсетиУроженцы Волгограда Ирина Дубцова и Прохор Шаляпин в одно время приехали покорять Москву и долгое время поддерживали друг друга.
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