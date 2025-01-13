С начала года сборы в кинотеатрах Прикамья выросли на 11%

С 1 по 7 января сборы в кинотеатрах Перми выросли на 11% в сравнении с началом 2024 года. Заработки предприятий увеличились с 76,6 млн до 85,4 млн рублей С 1 по 7 января сборы в кинотеатрах Перми выросли на 11% в сравнении с началом 2024 года.