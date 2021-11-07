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Омским учителям поднимут оклады на 5%

Омским учителям поднимут оклады на 5%

Министр образования омской области Татьяна Дернова подписала соответствующий приказ. Первоначальный приказ, в который вносятся изменения, называется «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области, и муниципальных образовательных учреждений».

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