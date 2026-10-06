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Царьград

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Восемь поселков под Нижним Новгородом остались без газа из-за аварии

Восемь поселков под Нижним Новгородом остались без газа из-за аварии

Авария на автоматизированной газораспределительной станции №10 в посёлке Первое мая оставила без газа восемь населённых пунктов Балахнинского округа.

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