Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Нос в кокаине": Путин доходчиво объяснил, почему с глупыми противниками проще. Но и на "хотелки" Запада Россию не купить

"Нос в кокаине": Путин доходчиво объяснил, почему с глупыми противниками проще. Но и на "хотелки" Запада Россию не купить

Президент страны дал масштабное интервью гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву — чтобы прояснить вопросы, оставшиеся или возникшие после послания Федеральному собранию 29 февраля.

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